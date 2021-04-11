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نيوكاسل يهزم بيرنلي 2-1 في الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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قلب نيوكاسل تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

استعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات في المسابقة، بعد أربعة تعادلات، وثلاث هزائم، في المباريات السبعة الماضية، ورفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز 15.

وأنهى بيرنلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماتي فيدرا في الدقيقة 18، ورد نيوكاسل في الشوط الثاني بهدفين متتاليين، سجلهما جاكوب ميرفي، وألان سانت ماكسيمين، في الدقيقتين 59 و64.

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