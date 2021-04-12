11 توصية برلمانية لـ"زيادة موارد الدولة" بالحساب الختامي للموازنة العامة (انفوجراف)

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي.





2- تحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة.





3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد.





4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.





5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا.





6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.





7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.





8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.





9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.





10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.

.