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11 توصية برلمانية لـ"زيادة موارد الدولة" بالحساب الختامي للموازنة العامة (انفوجراف)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
إعداد / دينا عبد الستار
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1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي.

2- تحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة.

3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد. 

4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.

 5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا.

 6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.

7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.

8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.

9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.

 10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.
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11- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
11 توصية برلمانية لـ"زيادة موارد الدولة" بالحساب الختامي للموازنة العامة (انفوجراف)
11 توصية برلمانية لـ"زيادة موارد الدولة" بالحساب الختامي للموازنة العامة (انفوجراف)

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