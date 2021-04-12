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11 توصية برلمانية لـ"زيادة موارد الدولة" بالحساب الختامي للموازنة العامة (انفوجراف)
الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:43 ص
إعداد / دينا عبد الستار
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1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي.
2- تحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة.
3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد.
4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.
5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا.
6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.
8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.
10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.
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11- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
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