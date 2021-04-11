يوسف أسامة نبيه لـ"الفجر الرياضي" : كنت اتمنى الفوز على الأهلي ولكن الأهم التتويج بالبطولة

تحدث يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواليد ٩٩، عقب مباراة الأهلي وتتويج الابيض ببطولة الجمهورية.

وقال يوسف اسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الحمدلله على التتويج بالبطولة، كنت اتمنى الفوز على الأهلي في بيته بمدينة نصر، ولكن الفريق كان يعاني من سوء توفيق.

واضاف : الأهلي تقدم في الشوط الأول، ولكن تمكن الفريق من التعادل في الدقيقة ٧٥، ولكن الأهلي استغل الضربات الركنية ونجح في تسجيل الهدف الثاني.

وواصل : في نهاية الشوط الثاني تحدث معي لاعب من الأهلي بأن اللائحة تغيرت الساعة الرابعة فجرا، وان البطولة تمنح بالمواجهات وليس الأهداف.

وأتم نجم الزمالك حديثه : وفي نهاية المباراة احتفل لاعبي الأهلي في موقف مضحك للغاية بأن الفريقان يحتفلان بالتتويج، ولكن كابتن شكري المدير الإداري أكد للجميع بأن اللائحة لم تتغير والزمالك بطلا لبطولة الجمهورية.