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يوسف أسامة نبيه لـ"الفجر الرياضي" : كنت اتمنى الفوز على الأهلي ولكن الأهم التتويج بالبطولة

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تحدث يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواليد ٩٩، عقب مباراة الأهلي وتتويج الابيض ببطولة الجمهورية.

 

وقال يوسف اسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الحمدلله على التتويج بالبطولة، كنت اتمنى الفوز على الأهلي في بيته بمدينة نصر، ولكن الفريق كان يعاني من سوء توفيق.

 

واضاف : الأهلي تقدم في الشوط الأول، ولكن تمكن الفريق من التعادل في الدقيقة ٧٥، ولكن الأهلي استغل الضربات الركنية ونجح في تسجيل الهدف الثاني.

 

وواصل : في نهاية الشوط الثاني تحدث معي لاعب من الأهلي بأن اللائحة تغيرت الساعة الرابعة فجرا، وان البطولة تمنح بالمواجهات وليس الأهداف.

 

وأتم نجم الزمالك حديثه : وفي نهاية المباراة احتفل لاعبي الأهلي في موقف مضحك للغاية بأن الفريقان يحتفلان بالتتويج، ولكن كابتن شكري المدير الإداري أكد للجميع بأن اللائحة لم تتغير والزمالك بطلا لبطولة الجمهورية.

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