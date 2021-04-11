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تعليق ناري من كومان بعد خسارة الكلاسيكو
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:01 م
محمد أيمن
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غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة العاصمة الإسبانية خالي الوفاض عقب أن تعرض لخسارة من ريال مدريد بهدف مقابل هدفين يوم أمس السبت في كلاسيكو الأرض.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للبلوجرانا الهولندي رونالد كومان أكد أنه متفائل بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون في الملعب خاصةً أننا نحدث تقدم إلى صدارة الجدول.
وتابع :" الأمر صعب علينا للغاية فيما يخص بعض الإصابات التي نعاني منها خاصةً أننا حاولنا من خلال 12 تسديدة في الشوط الثاني ثلاثة منها على المرمى قبل أن ترد العارضة تسديدة موريبا في الوقت القاتل.
وأنهى :" ننتظر تعثر المنافسين في الجولات القادمة والفوز في جميع المباريات من أجل حسم لقب الليجا للموسم الجاري.
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