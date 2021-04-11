Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ضمن مباريات إياب دور ال 8 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الانجليزي فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين سجلهما كيفين دى بروين وفودين بينما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب ماركو رويس.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي خسر أمام نظيره ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين لهدف أمس.

أخبار تهمك

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من كومان بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يوسف أسامة نبيه لـ"الفجر الرياضي" : كنت اتمنى الفوز على الأهلي ولكن الأهم التتويج بالبطولة

منذ ساعة و 25 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»