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رسميًا.. منية النصر يتأهل للقسم الثالث بعد الفوز على إتحاد السنبلاوين

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تأهل منية النصر رسميا لدورى القسم الثالث بالموسم المقبل بعدما تغلب قبل لحظات على إتحاد السنبلاوين بهدف فى المباراة التى أقيمت باستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد الرياضى.

هدف اللقاء الغالى أحرزه صادق محمد فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الثانى ليهدى فريقه بطاقة العبور لدورى القسم الثالث الموسم المقبل.

بنهاية اللقاء إرتفع رصيد منية النصر ل٩ نقاط بالمركز الأول بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز فى لقاءاته الثلاث خلال دورة الترقى أمام شباب ميت غمر ثم شباب شها وأخيرا أمام إتحاد السنبلاوين بينما أنهى إتحاد السنبلاوين دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد ٦ نقاط.

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