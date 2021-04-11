خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

أنهى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك.





وكان الأهلي فاز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم بالنادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن الفارس الأبيض احتفل بالتتويج باللقب.





وتساوى الفريقين في عدد النقاط، واحتلوا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ولكن احتفال الزمالك جاء بسبب تفوقه بفارق هدفين.





وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي هو صاحب التتويج باللقب.





وأضاف: "تم تغيير اللائحة واحتساب اللقب بفارق المواجهات في حالة التساوي بعدد النقاط، وهو ما حدث، ولن يتم اللجوء لفارق الأهداف".