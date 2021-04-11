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تأجيل محاكمة أبو حمزة المتهم بترويج أفكار داعش لـ26 أبريل

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل أولي جلسات محاكمة الارهابي الملقب بـ " أبو حمزة أسد الله " من عناصر " داعش الأرهابية " في القضية رقم 1391 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا.. لجلسة 26 ابريل لاعلان المتهم.

وجاء بنص أمر الاحالة التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بأن النيابة العامة أتهمت أيمن عبد العظيم عفيفي سيف 36 سنة سائق "تدبير احترازي" بأنه في غضون الفترة من ۲۰۱۰ حتى ۲۰۱۹ ۷ ۷ بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة.

أولا: روج - بطريق غير مباشر - لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحين، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.

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