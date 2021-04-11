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بحث الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا ببورسعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءا اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة، والدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والطبية الجيدة للمرضى.

وأكد المحافظ تقديم كافة الدعم للجانب الصحى بالمحافظة بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وشدد محافظ بورسعيد على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.
واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى، والحفاظ على التباعد الاجتماعى،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.

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