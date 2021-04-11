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عضو "إعلام النواب": برامج رامز جلال تشجع على السخرية والتنمر على الآخرين

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعربت النائبة شيماء حلاوه، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن أسفها الشديد من تكرار برامج رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن برامج رامز جلال، هدفها التشجيع على السخرية والتنمر على الآخرين.

وأكدت "حلاوه" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن هذا النوعية من البرامج غير هادفة، لذلك يجب أن يكون هناك توعية بخطورة هذه البرامج وتأثيرها السلبي على الأطفال والشباب، خاصة وأنه يتمتع بنسبة مشاهدة عالية وقت الإفطار، مطالبه بضرورة تطوير أهداف تلك البرامج والارتقاء بها حتى تؤثر إيجابيا على أبنائنا.


وكان قد نشر الفنان رامز جلال بوستر برنامجه الدعائي رامز"عقله طار"، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله..رمضان_٢٠٢١..رامز_جلال".

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مجلس النواب رامز عقله طار رامز جلال برنامج رامز جلال

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