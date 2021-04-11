كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل حمزة المثلوثي عن الزمالك بأمر باتريس كارتيرون





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي استقر على رحيل المحترف الدولي التونسي حمزة المثلوثي عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في سوق الانتقالات المقبل.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أبدى عدم اقتناع بمستوى النجم التونسي حمزة المثلوثي حيث فضل مدرب الزمالك التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع رجب بكار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لتدعيم الجبهة اليمنى.



