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كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك
الأحد 11/أبريل/2021 - 05:24 م
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
رحيل حمزة المثلوثي عن الزمالك بأمر باتريس كارتيرون
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي استقر على رحيل المحترف الدولي التونسي حمزة المثلوثي عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في سوق الانتقالات المقبل.
وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أبدى عدم اقتناع بمستوى النجم التونسي حمزة المثلوثي حيث فضل مدرب الزمالك التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز.
وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع رجب بكار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لتدعيم الجبهة اليمنى.
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