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تفاصيل قدّاس الأحد الرّابع من الصّوم في كنيسة العائلة المُقدّسة بالفيّوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس صباح اليوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١، حضرة صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك،
قدّاس الأحد الرّابع من الصّوم المقدّس ( أحد مريض بركة حسدا)
كان في استقباله الأب بطرس أنور راعي الكنيسة ومجلس الرّعيّة.
وفي عظته؛ تناول سيادته موضعات قراءات آحاد الصّوم المُقدّس، والتي تبيّن أن كلّ إنسان له مسيرة الإيمان الخاصّة مع الله، والتي بها كثير من الأحداث والصّعوبات والتّحديّات.. والتي تختتم بمجد وأفراح القيامة..

ومن جانبه شكر نيافته الأب بطرس على كل عمله داخل الرّعيّة، ولا سيّما أعمال الصّيانة والتّجديد الخاصّة بمبنى الخدمات. كما قدّم نيافته الشكر للشّعب على محبّتهم للرعيّة والتعاون مع الأب الرّاعي.

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