موعد مباراة ليفربول وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان ريال مدريد حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي سجلهم كل من فينسيوس جونيور وماركو أسينسيو بينما سجل هدف ليفربول النجم المصري محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قاد فريقه ليفربول أمس للفوز على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين لهدف،بينما فاز ريال مدريد على برشلونة فى الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.