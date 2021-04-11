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نظام أردوغان يستمر في القمع ويرفع الحصانة عن 14 نائب معارض

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
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أرسلت وزارة العدل التركية إلى البرلمان مذكرات جنائية بحق نواب أغلبهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لإسقاط حصانتهم البرلمانية.

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

 

ووفق المصدر ذاته تم عرض مذكرات جنائية بحق 14 نائبا برلمانيا معارضًا من بينهم 13 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على البرلمان مع المطالبة بإسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.


 
 

هذا وتم إصدار مذكرة جنائية أيضا بحق رئيسة حزب المناطق الديمقراطية التركي، صالحة أيدنيز.

 

ومن غير المعروف إن كان نواب الحزب الكردي سيواجهون نفس مصير، عمر فاروق جرجرلي أوغلو البرلماني السابق الذي تم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه في مارس/آذار الماضي، واعتقاله لاحقًا، أم لا

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