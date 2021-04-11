تركيا تتخلص من العبء الثقيل (فيديو)

تحركات عملية لافتة من الجانب التركي للتودد للقاهرة، في محاولة لاستعادة سريعة للعلاقات بين البلدين، عبر وقف بث برامج التحريض على مصر التي تبث من تركيا، والتي بات يعتبرها النظام التركي "عبئا ثقيلا" على طموحاته.

دبلوماسيون ومحللون سياسيون اعتبروا أن غرض الخطوة التركية هو تحقيق مكاسب سياسية، في ظل تدهور نظام أردوغان اقتصاديا وسياسيا وشعبيا، وفشله في العديد من القضايا الإقليمية سواء في ليبيا أو سوريا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

ومع ذلك، حذروا من عدم الثقة الكاملة في النظام التركي الحالي، الذي يستخدم ورقة تنظيم الأخوان لتحقيق مكاسب سياسية، تارة باستخدامهم للسيطرة عبر الحكم، ومرة أخرى لمهاجمة الدولة الوطنية، وأخيرا التخلص منهم لكسب ود مصر بعد فشلهم في تحقيق أهداف أردوغان.