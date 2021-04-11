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كيف دبر دليفري الدقي لقتل شقيقه في صحراء أكتوبر؟.. والضحية: "سيبني أعيش وخد كل اللي عايزه"

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داخل غرفة بمنطقة بين السرايات، بحي الدقي، وسط محافظة الجيزة، كان يقطن شقيقان، بعد حضورهما من محافظة البحيرة، للعمل في محافظة الجيزة.



إعتاد الشقيق الأصغر على التوجه إلى عمله كـ" دليفري" بإحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة الدقي، ومن ثم العودة إلى الغرفة سكنهما، في المساء، دون الإختلاط بجيرانه.. " كان عايش في حاله"، على عكس ما كان يفعل شقيقه حيث كان يرافق أصدقاء السوء، ويتعاطى المواد المخدرة.. " مضيع كل فلوسه على المخدرات".



قعدة شيطان جمعت الشقيق الأكبر العشريني العمر، وصديقه الذي يصغره بـ 3 سنوات، اتفقا خلالها على التخلص من شقيقه الأصغر، لسرقة أمواله والفيزا كارد الخاصة به، لكونه عامل دليفري في إحدى الصيدليات الشهيرة بحي الدقي، وسط محافظة الجيزة.



فكر العشريني وصديقه في حيلة لاستدراج الضحية لسرقته، وخطر ببالهما أن يخبراه بتعرضه لحادث مروري بمنطقة حدائق اكتوبر، حتى يتوجه إليه، وينفذ خطته.



يوم الجريمة أرسل الشاب لوكيشن لشقيقه عبر تطبيق واتساب لمنطقة حدائق أكتوبر مصحوب رسالة تفيد أنه تعرض لحادث مروري وأصيب جراء الحادث.



سرعان ما توجه الضحية إلى موقع شقيقه، للاطمئنان عليه، لكنه فوجئ به وصديقه عمره 17 سنة، يتعدى عليه، بالضرب على رأسه بقطعة خشبية على رأسه، أسقطه أرضا غارقا في دمائه، ثم باغته صديقه بالضرب بـ"حجر على رأسه"، واستوليا على فيزا كارد، و100 جنيه عثر عليها بين طيات ملابسه.



توسلات وبكاء الضحية، ومطالبته بعدم قتله.. " ده أنا أخوك وبحبك متقتلنيش.. سيبني أعيش وخد كل اللي عايزه"، لكن توسلاته لم تشفع له، لدى شقيقه، حيث قيد قدميه بحبل، ثم باغته بالضرب على رأسه بحجر مرة أخرى، بعدما طالبه بـ" باسورد الفيزا كارد"، أسقطه قتيلًا وسط بركة دماء، ثم تخلصا من الجثة بموقع تحت الإنشاء، وفرا هاربين.



توجه الجناة إلى ماكينة صرف ألي، واستوليا على المبلغ المتواجد بالفيزا كارد "1700 جنيه"، وإقتسما إجمالي المبلغ المسروق فيما بينهما، " 900 جنيه لكل منهما"، ثم توجها لشراء مخدرات لتعاطيها.




اتصالًا هاتفيًا لم يستمر سوى دقائق معدودة جمع شقيق الضحية ووالده، ليخبره بخطف شقيقه.. " أخويا مش لاقيه بقالي يومين، دورت عليه في كل مكان"، لكن تضارب أقوال الجاني كادت أن تفضحه وتكشف سره.




وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغًا مفاده بتعرض شاب عمره 21 سنة للاختطاف.



تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت إلى كذب البلاغ الوارد، وقتل المتغيب، على يد شقيقه عمره 20 سنة، وصديقه عمره 17 سنة، لسرقته، والتخلص من جثته بإلقائها بموقع تحت الإنشاء بمنطقة حدائق اكتوبر.



وتمكنت القوات برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.



وبمناقشتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وارشدا عن مكان تخلصهما من الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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