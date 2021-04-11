Advertisements

الخشت: 22% من الجوائز الدولة من نصيب علماء جامعة القاهرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020، والتي أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتائجها اليوم الأحد 11 أبريل 2021.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول في جوائز الدولة لتحصل على نحو 22% من جوائز الدولة، ففي التقديرية (2) جائزة، والتشجيعية (12) جائزة، والرواد (1) جائزة، والمرأة (2) جائزة.

وهنأ الدكتور الخشت، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجوائز في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، تصدرت جامعة القاهرة المشهد بـ 17 جائزة، ثم المركز القومى للبحوث 11 جائزة، ثم جامعة المنصورة 6 ثم عين شمس 5 ثم كل من الزقازيق والاسكندرية 4 وكل من بنى سويف والمنيا وسوهاج ومدينة الابحاث العلمية 3 وباقى الجهات حصدت ما بين جائزة أو اثنين.

وتبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وشهادة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وجائزة التفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

منذ ساعتين و 49 دقيقة

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

يوسف أسامة نبيه لـ"الفجر الرياضي" : كنت اتمنى الفوز على الأهلي ولكن الأهم التتويج بالبطولة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من كومان بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 19 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»