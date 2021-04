بعد طرحها بيوم واحد .. أغنية "رمضان جانا" لماهر زين تتخطي المليون الاول

تخطت أغنية "رمضان جانا" للمطرب ماهر زين، المليون الاول بعد يوم من طرح الأغنية علي الYouTube ودخلت ترند موسيقي فى اكثر من 10 دول منهم مصر والاردن والامارات والسعودية وذلك ضمن ألبوم مصغر يحتوي علي 6 أغاني.



وتولت شركة "إنجاز ديجيتال" مهمة التوزيع الحصري للأغنية في الشرق الأوسط.

الأغنية كلمات: انور حسام، حسين طنطاوي والحان: انور حسام، محمود الشريف وتوزيع: محمود عمار.

وعن سبب اختيار مصر لتصوير أغنية رمضان جانا، أوضح ماهر زين في مداخلة إذاعية له أنه اختار مصر تحديدًا لارتباط مظاهر الاحتفال برمضان بها، حيث يتبادر فورًا لذهن المستمع لجملة رمضان جانا منظر الفوانيس والزينة وقماش الخيامية والأنوار التى دائما تكون موجودة بمصر خلال الشهر الكريم.



الفنان اللبناني السويدي ماهر زين هو مغني وكاتب أغاني حائز على عدة جوائز بلاتينية، والفنان المسلم الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي والأكثر مشاهدة على يوتيوب. لديه ثلاثة ألبومات تم إصدارهم حتى الآن هم "الحمد لله" 2009، "سامحني" 2012، و "One" 2016، من خلال شركة أويكنينج ميوزيك بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الفردية. أصبحت العديد من أغانيه مثل "إنشاء الله" ، "يا النبي سلام عليك"، "السلام عليك"، For The Rest of My Life، و Number One For Me من كلاسيكيات العصر الحديث ، حيث تجاوزت جميعها 100 مليون مشاهدة على YouTube، وأصبحت "يا نبي سلام عليك" الفيديو كليب الإسلامي الأكثر مشاهدة على اليوتيوب بحوالي 400 مليون مشاهدة. تجاوزت مقاطع فيديو ماهر 6 مليارات مشاهدة على YouTube ، وتجاوزت قاعدة المعجبين به عبر منصات التواصل الاجتماعي ال36 مليون متابع.



وكما سيتم إصدار جميع أغاني الألبوم المصغر الستة كمقاطع فيديو كليب على YouTube والقنوات التلفزيونية حول العالم. تم تصوير الفيديو كليب الستة في القاهرة وتونس واسطنبول وبيروت.