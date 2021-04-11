منى فاروق بعد تعرضها للتحرش : "كان بيبص على رجلي"



كشفت الفنانة الشابة منى فاروق، تعرضها للتحرش والتنمر من أحد الأشخاص، خلال وجودها في مدينة دهب، وعبرت عن استيائها مما جرى لها.



حيث نشرت منى فاروق، في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقالت: "تعرضت لتنمر وتحرش لفظي، من واحد عايز يتصور معايا وكان بيبص على رجلي، ووقتها ماكنتش لابسة حاجة عريانة، ولقيته بيقولي هو أنت منى فاروق وكان بيبص على رجلي، ولما ماعرفتش أتصور معاه، راح قال مش دي الممثلة اللي عندها فضايح مع الممثل الفلاني العلاني”، وتابعت: “اللي عايزة أقوله إني مش عايزة أعمل شو".



يذكر أن انضمت الفنانة الشابة منى فاروق، لأسرة عمل فيلم "آل هارون"، وذلك يعد أول عمل فني لها بعد أزمتها الأخيرة وعودتها إلى مصر مؤخرًا.



فيلم "آل هارون" من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم "آل هارون"، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.



