قافلة مساعدات عينية لأسوان من جمعية رسالة الخيرية

إستقبلت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بأسوان تحت إشراف أسامة ركابي مدير الفرع قافلة مساعدات عينية والتي أطلق عليها اسم "عشان الريدة" تهدف إلى عمل الخير ونشر المحبة من نشاط فرز الملابس بحضور مدير النشاط الأستاذ حسين سيف بجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالقاهرة.



وأنتهت أعمال القافلة اليوم والتي قد أقيمت على مدار اليومين الماضيين حيث قامت القافلة بتوزيع المساعدات العينية علي الحالات المستحقة للمساعدة بعدد 1000 بطانية و1000كساء 1000 أستهدفت عدد ألف أسرة وتم تجهيز عدد 12 عروسة وتوصيل عدد 14 وصلة مياه وتم تركيب عدد 10 أسقف وتمويل عدد 5 مشاريع وذبح عجل.



وشارك في القافلة عدد 30 متطوع من رسالة أسوان و130 متطوع من فروع رسالة بالقاهرة وكل هدفهم هو مساعدة الأسر وإدخال السرور على قلوبهم بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



وتم إختيار المناطق التي بها أسر فقيرة والأكثر إحتياجًا وهي الأعقاب بحري وأبوالريش بحري وأبوالريش قبلي وكيما والسد العالي والشلال وغرب أسوان وخور عواضة.



وجاء ذلك في إطار مشاركة جمعية رسالة للأعمال الخيرية والإنسانية لدعم الأسر الفقيرة والأشد إحتياجًا لمساعدتهم ومساندة المجتمع المدنى والعمل الخيري في التكاتف مع المجتمع وأجهزة الدولة وتقديم كافة العون تحت شعار الجمعية رسالتنا نخدم كل محتاج.