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رانيا يوسف تستعرض لياقتها داخل الجيم

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت ظهرت رانيا يوسف الفيديو مرتدية ملابس رياضية، وتمارس التمرينات مثل رفع الأوزان، وغيرها من التمارين وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف لطرح مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لهذا العام 2021.

وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة، مع منافسيهما الذين يحاولون الإيقاع بينهم.

"ملوك الجدعنة" بطولة كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان، ودلال عبد العزيز، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، والعمل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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رانيا يوسف

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