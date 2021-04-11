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خالد الجندي يناشد الدولة بردم جميع حمامات السباحة وملاعب الجولف على مستوى الجمهورية والسبب (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عرض بالأمس المُد النبوي الذي هو عبارة عن نموذج يحاكي الإناء الذي كان يتوضأ منه النبي –صلى الله عليه وسلم-، على الهواء والذي حصل على إجازة به من علماء المدينة المنورة، ليشاركه جمهوره الفرحة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم السبت، أنه عندما تحدث عن أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بمعيار هذا المُد، الذي يعادل 600 ملي مياه مقدار زجاجة مياه صغيرة، وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه في الوضوء والاستحمام وفي غسل السيارات وري الزرع، مما دفع المتسلفة والجماعات الإرهابية للهجوم عليه بزعم عدم حديثه عن ملاعب الجولف وحمامات السباحة في توفير المياه.

ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدولة المصرية لردم جميع حمامات السباحة وملاعب الجولف على مستوى الجمهورية، معقبًا: "رغم أن حمام السباحة بيتملي مرة واحدة في السنة لكن نردم جميع حمامات السباحة، واللي عنده حمام سباحة يردمه أنا معنديش حمام سباحة لكن لو عندي هردمه".

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