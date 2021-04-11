قرار سريع لمحافظ الدقهلية لتوزيع نصف مليون كمامة طبية و 2000 جهاز قياس الأكسجين وضربات القلب و 2500 جوانتي

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتوزيع نصف مليون كمامة طبية و2000 جهاز قياس الأكسجين وضربات القلب و2500 جوانتي لاتكس و4000 جاون و1000 بدلة عزل طبي و3 طن كلورمركز" تبرع بها المهندس محمد جمعة صاحب مصنع وشركات جمعه وذلك لصالح مديرية الصحة بالدقهلية دعما لمواجهة فيروس كورونا في موجتها الثانية حرصا على صحة وحياة المواطنين والمترددين على المستشفيات.



تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته، وفي إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية، بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدني مع اجهزة المحافظة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين،في مقدمتها الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة.



وأكد " المحافظ " علي أن المجتمع المدني شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وانه ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية خلال جائحة كورونا.





واشار " مختار " الي ان مشاركات المجتمع المدني في الدقهلية نموذج فريد يتميز به ابناء المحافظة حيث تتنوع وتتعدد مشاركتهم المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متميزة في كافة المجالات فضلا عن دعم الفئات الاكثر إحتياجا.



و قد تفقد المحافظ الادوات والمستلزمات الطبية يرافقة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والفنانة عفاف شعيب.