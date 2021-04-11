Advertisements

وكيل "إسكان النواب" يرفض الحساب الختامى للموازنة.. ويطالب بحصر الأصول غير المستغلة

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
Advertisements
رفض المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، مشيرًا إلى أن أي أرقام تتحسن يجب أن يشعر بها المواطن فى حياته اليومية.

وأضاف "منصور" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، أن الحكومة أرسلت مجلدات للحساب الختامى، ولا يوجد بها أى شئ يتعلق بالمشروعات، متسائلًا كيف نتأكد من حقيقة ما تم تنفيذه ؟ لافتًا إلى أن المادة ١٨ من قانون ٧٠ لسنة ١٩٧٣ ألزمت وزير التخطيط بإرسال تقرير متابعة سنوى وهو ما لم يحدث من 2003.

وأوضح "منصور" أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٣ بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة، وحتى تاريخه لم تشكل، مشيرًا إلى معاناة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة حيث أنهم غير مثبتين وتتأخر رواتبهم الضعيفة لمدة وصلت إلى ٧ شهور.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ولم يخرج تقرير حتى الان، متسائلًا: كيف تخطط الحكومة لمشروعات لا تعرفه وأدت الى زيادة العجز الى ٤٣٧ مليار جنيه بزيادة ١٩١ مليار اخر ٥ سنوات، فما خطوات الحكومة لتقليل العجز بعيدًا عن الضرائب وجيوب المواطنين.

وأشار "منصور" إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة لادارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، ولا توجد نتائج لهذه اللجنة، مطالبًا بخريطة واضحة لاستخدامات القروض والمنح لأنها تضيع على الدولة خطوات وتحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

وطالب رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، بضرورة حصر الاصول غير المستغلة، لافتًا إلى أننا نحتاج لجناحين، الأول: ويشمل التطوير بالبحث العلمى، ويشمل الثاني: وقف الفساد بالرقابة الحقيقية ودعم القطاعات التى تعمل فى الرقابة والتفتيش، ومنها على سبيل المثال قطاع مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش بوزارة الاسكان.

وأوضح "منصور" أن كل منهما يتكون من ٤٠ فرد فقط لكل مصر وهو ما لا يكفى للرقابة على محافظة واحدة مما يشكل عبئًا كبيرًا على تلك الادارات ويجب دعمهم إن أردنا مكافحة الفساد.

أخبار تهمك

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 22 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

منذ حوالي 3 ساعات

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

يوسف أسامة نبيه لـ"الفجر الرياضي" : كنت اتمنى الفوز على الأهلي ولكن الأهم التتويج بالبطولة

منذ أقل من ساعتين

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

تعليق ناري من كومان بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»