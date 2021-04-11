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اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": الأهلي هو بطل دوري 99 والمواجهات المباشرة هى الفيصل

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد مصدر مسؤول فى الاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الأهلي هو بطل دوري 99 والذي انتهي اليوم بعدما حسمت المواجهات المباشرة تتويج المارد الأحمر على حساب الزمالك.

 

وكان الأهلي فاز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم بالنادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

 

وقال مصدر فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" أن الأهلي هو بطل دوري 99 هذا الموسم بسبب المواجهات المباشرة وليس بفارق الأهداف".

 

وتساوى الفريقين في عدد النقاط، واحتلوا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ولكن احتفال الزمالك جاء بسبب تفوقه بفارق هدفين.

 

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيقوم بالإعلان خلال ساعات قليلة عن اللائحة التى تم الاستناد عليها.

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