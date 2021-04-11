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يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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حقق نادي يوفنتوس الفوز على ضيفه جنوى بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي على إستاد يوفنتوس في مدينة تورينو.

عاند الحظ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من كرة ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من تحقيق الفوز الكبير على جنوى، ليرفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.

وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز 13، بعدما خسر بنفس النتيجة التي خسر بها ذهاباً على ملعبه أمام يوفنتوس في الموسم الحالي.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما ديان كولوسيفسكي، وألفارو موراتا، في الدقيقتين 4 و22.

وفي الشوط الثاني، رد جنوى بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 49، ولكن البديل وستون ماكيني سجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 70، بعد دقيقتين فقط من نزوله الملعب.

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