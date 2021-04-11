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لطيفة تنشر صور لها بصحبة الرئيس قيس بن سعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، أثناء تواجده بالسفارة التونسية بالقاهرة.

وعلقت لطيفة قائلة: "‎تشرفت انا وكل الجالية التونسية بمقابلة الرئيس قيس_سعيد اللي شرفنا بزيارته لمصر وربنا يحمي تونس ومصر دايما وعلاقتنا التاريخية والمستقبلية دايما قوية.

وتابعت" تشرفنا كلنا بهذة الزيارة وكم انا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها".

في سياق متصل، روجت الفنانة لطيفة، لفيديو كليب أغنيتها "شاغلني" وذلك من خلال نشر مقطع منها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام".

حيث علقت لطيفة، على الفيديو قائلة:"داخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه.. شاغلني، لطيفة.. لمزيد من كليبات لطيفة.. ادخلوا على قناة لطيفة عاليوتيوب اللينك في البايو".

تقول كلمات أغنية "شاغلني": "دخل قلبي دخول مفاجئ وتر قلبي بيه.. شاغل بالي وشكله بادىء يستحوذ عليه.. وأقول إيه، إيه بحاول ألاقي إجابة لحالتي أنا دي، وغريبة ده فيه من صفاتي.. سايب بصمة ليه في أول نظرة ومن مفيش.. عمل دوخة وشت فكري وقلبي مشالنيش.. صحيح فيه بوادر لحالة جميلة وشي هلاقيه.. يغير مصيري وحياتي".

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