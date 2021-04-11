مولودية الجزائر يقترب من التعاقد مع بادو الزاكي لتولي المهمة الفنية

لإادات تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، يقترب من التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي لتولي المهمة الفنية للفريق.





ذكر موقع سبورتس نيوز ديزاد الإخباري، أن رئيس النادي، عبدالناصر ألماس، سيلتقي غداً الاثنين، بوكيل أعمال الزاكي، محمد مرابط، لدراسة الشروط التعاقدية بين الطرفين.





وأوضح أن مرابط أبلغ ألماس بموافقة الزاكي المبدئية على تدريب مولودية الجزائر، وأنه لم يتبق سوى الاتفاق على بنود العقد.





وكان الزاكي (62 عاماً) توج بلقب كأس الجزائر مع نادي شباب بلوزداد في موسم 2016-2017، لكن تجربته الثانية في الجزائر مع مولودية وهران عام 2018، لم تستمر سوى أشهر قليلة.