السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان بمرصدي تمير وحوطة سدير





أعلنت السعودية اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، تعذر رؤية هلال رمضان مع أول أيام الترائي نتيجة إلى سوء الأحوال الجوية.





رؤية هلال رمضان





وتسببت الحوال الجوية في المملكة العربية السعودية في تعذر رؤية هلال رمضان وذلك في مرصدي تمير وحوظة سدير.





صعوبة رؤية هلال رمضان





وأشار مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، إلى صعوبة رؤية هلال رمضان المبارك في جميع الدول العربية اليوم الأحد.





تعذر رؤية هلال رمضان





وقال عبدالله الخضيري أن رؤية هلال رمضان ستتعذر لعدم وجود الهلال، نظرا لغروبه قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعب رؤيته في كل الدول العربية.





رؤية هلال رمضان متاحة الاثنين





وأكد الخضيري أن رؤية هلال رمضان ستكون متاحة يوم الاثنين، لافتاً أنه حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا السعودي.





بيان حوطة سدير بشأن رؤية هلال رمضان





ومن جانبه، أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانا بشأن الظروف العلمية لرصد رؤية هلال رمضان 1442هـ الموافق 2021.





رؤية هلال رمضان والحسابات العلمية





وأشار المرصد إلى أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي بشأن رؤية هلال رمضان ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس.





رؤية هلال رمضان 2021





وأوضح المرصد أنه في يوم الاثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01مع يعطي فرصة استطلاع رؤية هلال رمضان المبارك.





مرصد رؤية هلال رمضان





ولفت أنه في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، ما يعني أن رؤية هلال رمضان ستتاح وسيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة".





رؤية هلال رمضان في مصر





يُذكر أن جمهورية مصر العربية ممثلة في دار الإفتاء، أكدن أنه سيتم استطلاع رؤية هلال رمضان اليوم عقب صلاة المغرب مباشرة.



