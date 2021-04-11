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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الـ 43

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد دورته الـ 43، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021، على أن يكون حفل الختام في التاسع من ديسمبر المقبل، فيما يخصص اليوم التالي لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية، كما جرت العادة خلال الدورات السابقة من عمر المهرجان.

يقول محمد حفظي رئيس المهرجان، إن فريق البرمجة متحمس هذا العام لمواصلة التحدي، وتقديم برنامج فني متميز لا يقل جودة وجاذبية عن المستوى الذي اعتاد عليه جمهور المهرجان وضيوفه في الدورات الماضية، مؤكدا على أن المبدأ الذي يترسخ عاما بعد عام، هو عدم وجود سقف للطموحات والأحلام، في ظل النجاحات المتتالية التي تتحقق، على مستوى اختيارات الأفلام التي يعرضها المهرجان، وكذلك على مستوى الخدمات التي تقدم لصناعة السينما عبر منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، و"ملتقى القاهرة السينمائي" الذي قدم دعما العام الماضي وصل قيمته 250 ألف دولار، لـ 15 مشروعا في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج.

ورغم استمرار الظروف الاستثنائية التي يفرضها فيروس كورونا على العالم منذ مطلع العام الماضي، يؤكد "حفظي" على أن مهرجانات السينما كانت ولا تزال متنفسا رئيسيا لصناعة الأفلام التي تأثرت بتفشي هذا الوباء، وتسببه في إغلاق دور العرض حول العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحدي عدد قليل من المهرجانات ومن بينها القاهرة بإقامة دوراتها على أرض الواقع العام الماضي، كان دافعا رئيسيا لاستمرار عجلة الإنتاج، وتشجيع مهرجانات أخرى على قبول التحدي وعدم إلغاء دورات هذا العام.

كانت الدورة 42، شهدت مشاركة 95 فيلما، ممثلا لأكثر من 40 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، وأكثر من 10 أفلام حصلت على أرفع الجوائز من المهرجانات الكبرى، بالإضافة إلى 10 أفلام شر مصرية.



ورغم الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وتخفيض عدد المقاعد في جميع القاعات إلى النصف، فإن الدورة الماضية شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوزت عدد التذاكر 30 ألف تذكرة، ورغم معوقات وصعوبات السفر التي فرضها فيروس كورونا على العالم، فإن هناك حوالي ٢٠٠ ضيفا أجنبيا، حرصوا على الحضور مع الأفلام، والمشاركة في الحلقات النقاشية، على أرض الواقع، كما وفر المهرجان مشاركات افتراضية للضيوف الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وكرم المهرجان في دورته الثانية والأربعين ثلاثة شخصيات سينمائية بارزة، اثنان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، هما الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني الحاصل على الأوسكار كريستوفر هامبتون، والذي عاش جزء من طفولته في مصر بين مدينتي الإسكندرية والسويس، أما ثالث التكريمات فكانت الفنانة منى زكي التي منحت جائزة فاتن حمامة للتميز.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجاناً آخراً ينظم مسابقات دولية.

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