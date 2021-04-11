الريال يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

اعتلى فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه الثمين على فريق برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الليجا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما احتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 65 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم:





1- ريال مدريد 66 نقطة





2- أتلتيكو مدريد 66 نقطة

3- برشلونة 65 نقطة





4- إشبيلية – 58 نقطة





5- ريال سوسييداد – 46 نقطة





6- ريال بيتيس – 46 نقطة





7- فياريال – 46 نقطة





8- ليفانتي –38 نقطة





9- سيلتا فيجو – 37 نقطة





10- أتلتيك بيلباو- 36 نقطة





11- غرناطة 36 نقطة





12- قاديش 35 نقطة





13- فالنسيا 33 نقطة





ا14- أوساسونا – 31 نقطة





15- خيتافي –30 نقطة





16- هويسكا – 27 نقطة





17- بلد الوليد – 27 نقطة





18- إلتشي – 26 نقطة





19- ديبورتيفو ألافيس- 24 نقطة





20- إيبار 23- نقطة