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أسامة إسماعيل مدير الإعلام فى اتحاد الكرة لـ الفجر:" المسابقات أبلغتني أن دوري 99 بالمواجهات المباشرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام فى الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة المسابقات بالجبلاية أبلغته أن دوري شباب 99 يُحسم بالمواجهات المباشرة وليس بفارق الأهداف.

وقال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:"  المسابقات أبلغتنى أن دوري 99 بالمواجهات المباشرة وسيتم الإعلان الرسمي".

وهو ما يؤكد أن النادي الأهلي هو بطل المسابقة بعد الفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وليس الفارس الأبيض بسبب فارق الأهداف.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" أن الأهلي هو بطل دوري 99 هذا الموسم بسبب المواجهات المباشرة وليس بفارق الأهداف". 

وتساوى الفريقين في عدد النقاط، واحتلوا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ولكن احتفال الزمالك جاء بسبب تفوقه بفارق هدفين.

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