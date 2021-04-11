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خبير: التقارب المصري التونسي كبير وزيارة قيس سعيد شاملة (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد عليبة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن زيارة الرئيس التونسي لمصر زيارة شاملة وتحمل أكثر من معنى وناقشت التطورات على الساحة الليبية في ظل أهمية الملف للبلدين.

وأكد في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التقارب بين البلدين كبير حتى على مستوى الأفكار وهناك تطابق وتلاقي استراتيجي في قضايا الإرهاب.

وتابع أن الإطار الثاني والخاص بمصر فقد لاقت حالة تواجد الرئيس التونسي في الشارع يعطي انطباع بالحالة المصرية الخالصة والجانب الشعبوي.
وأشار على أن حالة السعادة التي ظهرت على وجه الرئيس التونسي أثناء تجوله رسالة للخارج من ضمن الرسائل الإيجابية التي تواصل مصر تقديمها للتأكيد على الاستقرار والأمان والتحضر.

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