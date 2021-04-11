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فوز الألومنيوم وتعادل الإعلاميين في دوري القسم الثاني

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباراتين اليوم في ختام فعاليات الجولة ال21 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني عن ما يلي ..

فوز فريق أسمنت أسيوط على فريق الفيوم بهدفين نظيفين سجلها محمد عيد بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 88،16فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي أسمنت أسيوط
بذلك النتيجة يرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى النقطة 17 محتلا المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد الفيوم عند النقطة 25 محتلا المركز العاشر.


و تعادل فريق المنيا مع ضيفه فريق الإعلاميين بهدف لمثله تقدم فريق الإعلاميين بهدف دون رد سجله اسلام كمال في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل فتحي عثمان للمنيا في الدقيقة9 من الشوط الثاني.

بذلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا إلى النقطة 38 محتلا المركز الثالث والإعلاميين في المركز السادس برصيد 31 نقطة.


ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 45 نقطة
2- الألومنيوم 38 نقطة
3- المنيا 37 نقطة
4- بنى سويف 36 نقطة
5- ديروط 32 نقطة
6- الإعلاميين 31 نقطة
7- سوهاج 28 نقطة
8- قنا28 نقطة
9- البترول 25 نقطة
10- الفيوم 25 نقطة
11- تليفونات بني سويف 23 نقطة
12- شبان قنا 23 نقطة
13- شباب سمسطا 22 نقطة
14- كيما اسوان 18 نقطة
15- أسمنت أسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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