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المنيا والإعلاميين حبايب في القسم الثاني

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تعادل المنيا، مع فريق الإعلاميين، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الحاديه والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض المنيا هذه المباراة بتشكيله مكونه من محمد حسانين ، إسلام طارق، برسوم محروس، ايمن ناصر، أحمد إسماعيل، فيصل غريب، مصطفى شعبان الشيبكشي، محمد سماره، أحمد عصام، بدوي عاشور، فتحي عثمان.

في حين خاض فريق الإعلاميين هذه المباراة بتشكيله مكونه من حسام عبدالخالق، عبدالله جمال، محمد اشرف، فتحي عامر، حسن علي بشندي، محمد طارق، بلال سالم، باسم عيد، مهدي صبحي، اسلام كمال، أحمد عاطف.

بدأت المباراه قويه من جانب المنيا ، حيث شهدت الدقيقه 4 تصويبه من بدوي عاشور، تمر بجوار المرمي بسنتمترات، وفي الدقيقة 17تصويبه قويه من فيصل غريب لكن يتصدي لها حارس الإعلاميين، وفي الدقيقة 30 يحرز الإعلاميين الهدف الأول عن طريق اسلام كمال، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم الإعلاميين بهدف نظيف.

بدا الشوط الثاني بقوه، حيث شهدت الدقيقه 2 كره من احمد عصام تصطدم بالقائم ويخرجها حارس الإعلاميين لركنيه، لكن في الدقيقة 10 عرضيه من أيمن ناصر يسكنها فتحي عثمان الشباك محرزا هدف التعادل، وفي الدقيقة 15 عرضيه ولا اروع من أيمن ناصر يضربها سماره براسه لكن يتصدي لها حارس الإعلاميين، وفي الدقيقة 23 كره قويه من محمد أسامه تعلو المرمي، وفي الدقيقة 25 هدف موكد يضيع من محمد سماره، وفي الدقيقة 40 فرصه هدف موكد يضيع من لاعبي المنيا، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع حيث شهدت الدقيقه 47 تصويبه قويه من احمد جمال يتصدي لها حارس الإعلاميين ببراعه، عقبها أطلق حكم اللقاء صافره النهايه بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت المباراة وقوف دقيقه حداد علي روح حازم صلاح مبارك، نجل الكابتن صلاح مبارك، المدير الفني السابق لنادي المنيا.

وقد أدار المباراه تحكيميا محمود وفا حكم ساحه يعاونه كل من هشام صبري مساعد أول، اسلام ضياء مساعد ثان، أحمد مصطفى حكم رابع، عبدالنعيم سيد مراقب مسابقات، ياسر سيد محمد مراقب حكام

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