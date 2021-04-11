بدر عياد ينفي سب رموز مصر من الفنانين المشاركين في حفل المومياوات

تقدم الصحفي بدر عياد، ببلاغ إلى مباحث الانترنت، وقسم شرطة أبوالنمرس يفيد بسرقة صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا بأنه غير مسئول عن ما تم نشره خلال الأسابيع الماضية، وأنه لا يستطيع الدخول إلي حسابه أو التحكم فيه نهائيًا.

وأضاف "عياد" إنه فوجي ببلاغ ضده من الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، للنائب العام، يتهمه فيه بالسب والقذف للفنانين المشاركين في الحدث العالمي نقل المومياوات.

موضحًا بأنه لم يقم بنشر هذه التدوينات علي حسابه الشخصي أو صفحاته، نافيا بشكل قطعي أن يقدم علي هذا الفعل تجاه رموز مصر من الفنانين .

وكان قد تقدم الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، ضد بدر عياد، بتهمة السب والقذف للفنانين المشاركين في الحدث العالمي نقل المومياوات.