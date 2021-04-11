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وست هام يحقق فوزا مثيرا على ليستر سيتي 3-2 بالدوري الإنجليزي

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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عزز وست هام آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، بفوزه الثمين 3-2 على ليستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة 31 من المسابقة.


رفع وست هام رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليستر سيتي، الذي مني بالهزيمة الثانية توالياً.


وأنهى وست هام الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما جيسي لينغارد في الدقيقتين 29 و44، ثم أضاف زميله جارود بوين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 48، قبل أن يقلص ليستر سيتي النتيجة بهدفين، سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو في الدقيقتين 70 و90.

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