منى زكي تكشف لـ الفجر الفني الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "لعبة نيوتن"

تخوض الفنانة منى زكي، السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" بجانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، واخراج تامرمحسن.



وقالت الفنانة منى زكي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيدة بالمشاركة في مسلسل "لعبة نيوتن" بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، خاصة بأنه المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج تامر محسن.



وأضافت "زكي" قائلة:" جربة أكيد مختلفة ومفيدة، وأول مرة اشتغل مع تامر محسن، وهو مخرج كبير دقيق وشاطر في شغله، وبتمنى نطلع شغل كويس، بالرغم اننا واجهنا صعوبات كثيرة في المسلسل وقدرنا نتغلب عليها".



وتابعت "زكي" من الصعوبات التي واجهتني في المسلسل هي الشخصية التي أقدمها لأنها بعيدة تماما عن شخصيتي، مشيرة الى ان ورشة كتابة المسلسل كانت مهمة جدا قائلة:" أوجه لهم الشكر جميعا".



مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



مسلسل لعبة نيوتين من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.







