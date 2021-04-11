كاتبة تونسية: زيارة الرئيس التونسي لمصر الأهم في السنوات العشر الأخيرة (فيديو)



قالت الكاتبة التونسية أحلام العبدلي إن زيارة الرئيس التونسي اخذت صدى كبير في الشارع التونسي وتم تداول مراسم الاستقبال بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي والحفاوة التي لقيها الرئيس قيس سعيد.



وأكدت في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنالإعلام التونسي والعالمي اهتم بالزيارة خاصة انها الأهم على مدار السنوات العشر الأخيرة خاصة ان مصر دولة محور ارتكاز في المنطقة.



وأوضح أن الهجوم الإخواني على زيارة الرئيس التونسي لمصر كان كبير خاصة في الدول التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية كما هاجمه البعض في تونس لحسابات سياسية ولكن هذا الموقف لا يمثل الشعب التونسي.

