ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من أول رمضان.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

ساعات تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، الذى يبدأ، وفقا للتقديرات الفلكية، يوم الثلاثاء القادم، والذى يأتى للعام الثانى على التوالى فى ظوف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.



ويترقب الكثير من الناس حالة الطقس خلال أيام الشهر الكريم، ويتساءلون عما إذا كانت سيشهد تقلبات جوية، أو موجات حارة نتيجة لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.



وللإجابة على ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الأول من أيام شهر رمضان، تشهد مصر ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الإثنين 12 أبريل 2021، وحتى يوم السبت 17 أبريل 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



الإثنين 12 أبريل 2021:



يسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة الكبرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 20 إلى 23 درجة مئوية، ويسود طقس معتدل جنوبا، وتتراوح دجة الحرارة العظمى بين 25 إلى 30 درجة مئوية، فيما يسود طقس بارد ليلا على معظم الأنحاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 12 إلى 17 درجة مئوية.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين متروين ونصف إلى 3 أمتار.



يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021:



اعتبارا من يوم الثلاثاء، تشهد مصر ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة الكبرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 25 إلى 30 درجة مئوية، ويسود طقس مائل للحرارة جنوبا، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 34 إلى 38 درجة مئوية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 15 إلى 20 درجة مئوية.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الأربعاء 14 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الخميس 15 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الجمعة 16 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.



يوم السبت 17 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واضطراب الملاحة البحرية.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.