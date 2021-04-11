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بث مباشر.. احتفالية دار الإفتاء لاستطلاع هلال شهر رمضان
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:51 م
شيماء حسن
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انطلقت منذ قليل احتفالية دار الإفتاء لإعلان استطلاع هلال شهر رمضان في حضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كما يحضر الاحتفالية المستشار عمر مروان وزير العدل وعددًا من المسئولين والشخصيات العامة وذلك بمركز المؤتمرات في مدينة نصر.
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