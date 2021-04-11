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تفاصيل زيارة وفد ياباني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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قام السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، برفقة سايتو هيدياكي، نائب المدير العام للشؤون الهندسية بالمكتب البحري بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (MLIT) في اليابان، بزيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للتعبير عن تقديرهما للحكومة المصرية لجهودها الكبيرة في تحرير وإعادة تعويم السفينة "إيفر جيفن"، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.

 

وخلال الزيارة، أشار السفير نوكي إلى أن قناة السويس تُعد ممرًا بحريًا هامًا للغاية بالنسبة للوجستية البحرية في العالم.


كما أشاد سايتو، بجهود هيئة قناة السويس في سبيل استئناف عبور السفن في القناة في وقتٍ مبكر، معربا عن تقديره وامتنانه تجاه الهيئة لقيامها بعملٍ رائع ومواصلة الليل بالنهار من أجل تحرير وإعادة تعويم السفينة "إيفر جيفن".

 

وأشار إلى أنه بفضل جهود الهيئة، تم تحرير السفينة وإبعادها عن الأرض، حيث كانت هذه النتيجة محل تقدير كبير من ملاك السفينة اليابانية وكذلك من قبل صناعة الشحن اليابانية التي تمثل 7٪ من السفن المارة عبر قناة السويس. 


وردًا على ذلك، أعرب الفريق أسامة ربيع، عن تقديره وسعادته بهذه الزيارة، وقدم لهما شرحًا وافيًا عن تفاصيل هذا الحادث وعن أعمال الطوارئ التي قاموا بها من أجل الاستئناف المبكر للملاحة. 


كما أعرب لهما عن سعادته وفخره تجاه ما قامت به الهيئة من عمل جاد ودؤوب لمواجهة هذه الأزمة المعقدة، بالإضافة إلى أنه على الرغم من هذا الحادث المؤسف، إلا أن العلاقات الودية بين اليابان ومصر لم تتزعزع، وإنه على يقين من أن ذلك سيتيح فرص أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.

 

وفي النهاية، أعرب السفير نوكي، عن أمله في أن تستمر العلاقات الجيدة وطويلة الأمد بين السفارة وهيئة قناة السويس وأن يتم تعزيزها.

تفاصيل زيارة وفد ياباني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
تفاصيل زيارة وفد ياباني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
تفاصيل زيارة وفد ياباني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
تفاصيل زيارة وفد ياباني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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