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محمد سالم أبو عاصي يكشف سبب اختلاف المفسرين والفقهاء (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إنه لا يوجد تواتر في التفسير، فالقرآن قطعي الثبوت ودلالاته أغلبها ظني، وهذا ما جعل المفسرين والفقهاء يختلفون في التفسير أو المسائل الحنفية.

وتابع أبو عاصي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "بعض الآيات قطعية مثل قل هو الله احد، لا ظن فيه هذا دلالة قطعية، والقرآن ألفاظه عامة مرنة، حتى يترك المجال المفسرين عبر القرون يكتشفوا الجديد".

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