على الصعيدين الداخلي والخارجي.. نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال 24 ساعة

شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، اجتماعين مهمين، على الصعيدين الداخلي والخارجي.





في البداية، وجه الرئيس السيسي كلمة لأخيه الملك الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة، كما عقد الرئيس اجتماعين مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، الأول لاستعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر، والثاني استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي.





كلمة السيسي للعاهل الأردني لمرور 100 عام على تأسيس المملكة





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى أخيه الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.





وجاء في كلمة الرئيس السيسي:





أخي الكريم جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..





إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردني الشقيق - في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدما بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سويًا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة.





وإننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي.





جلالة الملك عبد الله الثاني..





لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.





ومن هنا، أود أن أختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصري للأردن ملكا وحكومةً وشعبا بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية.





توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر.





ووجه الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خصوصا توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.





وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.





تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي





كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعي، والدكتورة مريان ملاك، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية.





وتناول الاجتماع استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي.





ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة الرقمنة ، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.





كما وجه الرئيس بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة في العصر الحالي.



