موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس مصر

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أولى مبارياته في بطولة كأس مصر تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في ولايته الثانية أمام حرس الحدود، ضمن إطار منافسات دور الـ32.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر مساء الأربعاء المقبل الموافق 14 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف، ضمن إطار منافسات دور الـ32.

وتذاع مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لأقدم البطولات المصرية.

ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي الرياضي التونسي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي النتيجة التي لم تشفع فوز الزمالك أمام تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليودع الفارس الأبيض البطولة بشكل رسمي.