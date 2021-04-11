موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس مصر
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أولى مبارياته في بطولة كأس مصر تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في ولايته الثانية أمام حرس الحدود، ضمن إطار منافسات دور الـ32.
موعد
مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر مساء الأربعاء المقبل
الموافق 14 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف، ضمن إطار منافسات دور الـ32.
وتذاع
مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على قنوات
أون تايم سبورت الناقل الحصري لأقدم البطولات المصرية.
ويسعى
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،
لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال
أفريقيا.
وتعادل
الترجي الرياضي التونسي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي النتيجة التي لم تشفع فوز الزمالك
أمام تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليودع الفارس الأبيض البطولة
بشكل رسمي.