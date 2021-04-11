ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي.

هذا الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الاسباني، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 65 نقطة.





وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا، بينما جاء لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني:





1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.





2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.





3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.





4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.





5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.





6 – ألكسندر إسحاق – 12 هدفًا





7 – رافا مير – 12 هدفًا.





8- روجر مارتي – 11 هدفًا.





9 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.





10 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.





11 – ياجو أسباس – 10 أهداف





12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.