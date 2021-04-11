رسميا.. دار الإفتاء تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن غدًا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك.



وهنأ "علام" خلال احتفالية دار الإفتاء لاستطلاع هلال شهر رمضان والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد الشعب المصري والأمة الإسلامية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



وقال "استطلعت دار الإفتاء هلال شهر رمضان لعام 1442 بعد غروب شمس يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة وقد تحقق لدينا من نتائج هذه الرؤية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه فإن غدًا هو المتمم لشهر شعبان وأن الثلاثاء هو بداية شهر رمضان المبارك".

