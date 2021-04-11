وصول مستلزمات طبية ووقائية دعما من المجتمع المدني لمجابهة كورونا لمستشفيات الدقهلية



اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وصول مستلزمات طبية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا بمبلغ حوالي مليون ونصف جنيه تبرع من المجتمع المدني وبياناتها كالآتي:

500 الف كمامة طبية و2000 جهاز قياس الأكسجين وضربات القلب 25 ألف جوانتي لاتكس 1000بدلة عزل طبي 4000 جاون 3000 لتر كلور.



وأشار مكي أن هذا الدعم من منظمات المجتمع المدني بالدقهلية في اطار المشاركة المجتمعية بقطاع الصحة لدعم مستشفيات الدقهلية في ظل الأزمة الحالية وتضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا.



ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني على مساهماتهم التى ترفع من شأن المنظومة الصحية والخدمة الطبية المقدمة لأهل الدقهلية.



وأشار وكيل وزارة الصحة ان ذلك في اطار جهود المجتمع المدني للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد

وتحت رعاية ا. د ايمن مختار محافظ الدقهلية.