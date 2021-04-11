عاجل.. مفتي الجمهورية: الثلاثاء أول شهر رمضان

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك وذلك خلال احتفالية استطلاع هلال رمضان بمركز الأزهر للمؤتمرات.

حضر الحفل عددا من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، ومعالي المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق.





وحضر الاحتفال عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.