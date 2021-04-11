محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك





هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعادة الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.



وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.