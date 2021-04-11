Advertisements

محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements


هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعادة الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ  مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

أخبار تهمك

ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": الأهلي هو بطل دوري 99 والمواجهات المباشرة هى الفيصل

منذ ساعة و نصف

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود

منذ ساعة و 23 دقيقة

غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"خنقتها وهي بتلعب".. أول صور من مسرح جريمة قتل طفلة على يد والدتها بأوسيم

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

05:24 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

خاص- اتحاد الكرة يحسم الجدل حول بطل الجمهورية 99 بين الأهلي والزمالك

05:12 م

عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»